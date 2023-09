Meta porta i chatbot AI ovunque, e avranno il volto di Snoop Dogg e Paris Hilton

Meta AI arriva ufficialmente su Instagram , WhatsApp e Messenger . Si tratta di un'esperienza utente molto simile a quella che potreste avere con ChatGPT e simili. Si tratta di un'interazione conversazionale con il chatbot, al quale potrete chiedere qualsiasi tipo di cosa. Inoltre, Meta ha annunciato di aver siglato una collaborazione con Microsoft per integrare i risultati di ricerca sul web in tempo reale tramite Bing.

Ma non si tratta solo di conversazioni testuali: Meta AI è anche in grado di generare immagini , proprio come Midjourney o DALL-E .

La conversazione con questi personaggi AI si rivela particolarmente realistica, visto che il loro volto si anima durante la conversazione, riproducendo un effetto tridimensionale che avvicina al realismo.

Meta ha sottolineato anche di aver dedicato particolare attenzione all'aspetto etico e morale del suo Meta AI. L'azienda afferma di aver svolto test approfonditi per circa 6.000 ore a identificare e risolvere casi critici di utilizzo del chatbot, come impedire suggerimenti su azioni illegali o indurre risposte fuorvianti e fuori contesto su argomenti sensibili.

Insomma, sembra davvero tutto pronto per il grande debutto di Meta nel settore AI, e sappiamo che il gigante, pur partendo in ritardo, in realtà è già in vantaggio, proprio per la grande mole di potenziali utilizzatori che ha a portata di mano (o di social network).