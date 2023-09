Meta si allea con LG per sfidare Apple Vision Pro

Apple è appena entrata ufficialmente nel settore dei dispositivi per la realtà virtuale o aumentata, con il suo visore Vision Pro che promette faville sia in termini hardware che in termini di applicazioni software.

E sappiamo anche che Meta, l'azienda capitanata da Mark Zuckerberg che ormai detiene alcune delle principali piattaforme social a livello globale, è da sempre attiva nel settore dei visori VR e AR. Parliamo chiaramente dei dispositivi della famiglia Quest.