Instagram, Facebook e Messenger non saranno più una cosa sola: la novità in arrivo in Europa

Le aziende più importanti in ambito tecnologico si stanno preparando a mettere in pratica le direttive del Digital Markets Act (DMA), ovvero il regolamento dell'Unione Europa sui mercati digitali. Dopo Google, ora è il turno di Meta, che ha confermato che gli utenti in Europa, in Svizzera e nel SEE avranno più opzioni su come utilizzare i servizi e le funzionalità.

In particolare, nelle prossime settimane gli utenti riceveranno una notifica che li informerà sulla possibilità di scegliere se condividere o meno le informazioni tra i vari servizi. Nello specifico, chi ha collegato il proprio account Facebook a quello di Instagram, potrà scegliere di gestire in maniera separata i due account così da non consentire più l'utilizzo delle informazioni tra i profili. Ad esempio, gli utenti potranno utilizzare Facebook Messenger come servizio indipendente, dunque senza un account Facebook. Inoltre, avranno l'opportunità di scollegare i propri account Facebook ed Instagram. Ancora, sarà consentito utilizzare Facebook Marketplace e Facebook Gaming senza che questi debbano reperire informazioni dall'account Facebook principale.