Meta introduce in Europa il feed cronologico su Facebook e Instagram

Novità in arrivo per Facebook ed Instagram. Così come annunciato stesso da Meta, i due social riceveranno delle modifiche al fine di rispettare il Digital Services Act (DSA). In particolare, gli utenti europei potranno disattivare l'algoritmo dei suggerimenti in Reels, Storie e ricerca. "Ad esempio, su Facebook e Instagram, gli utenti avranno la possibilità di visualizzare Storie e Reels solo delle persone che seguono, classificate in ordine cronologico, dal più recente al più vecchio - scrive Nick Clegg, presidente degli affari globali di Meta - potranno anche visualizzare i risultati della ricerca solo in base alle parole inserite, anziché personalizzati in base alle loro attività precedenti e ai loro interessi personali".

Il Digital Services Act, che entrerà in vigore dal 25 agosto, prevede che tutte le grandi piattaforme online offrano un'opzione per disattivare gli algoritmi dei suggerimenti: l'obiettivo di tale norma, del resto, è di quello di evitare il tracciamento delle attività degli utenti.

Tra l'altro, sia Facebook che Instagram garantiscono già la possibilità di visualizzare un feed cronologico: la novità, quindi, interessa Storie, Reels e ricerca.