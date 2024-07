L'abbonamento premium di Facebook e Instagram viola il DMA: Meta a rischio multa

Brutte notizie in arrivo per Meta. La Commissione Europea, infatti, ha affermato che il modello Pay or consent della società di Zuckerberg non è conforme a quanto previsto dal Digital Markets Act. In particolare, questo modello non rispetterebbe l'articolo 5 par. 2 del DMA, secondo cui i gatekeeper devono chiedere il consenso agli utenti per utilizzare i loro dati, mettendo contestualmente a disposizione una seconda soluzione meno personalizzata.

Difatti, la Commissione Europea ha evidenziato che "questa scelta binaria costringe gli utenti ad acconsentire alla combinazione dei loro dati personali e non riesce a fornire loro una versione meno personalizzata ma equivalente dei social network di Meta".

Per chi non lo sapesse, l'offerta Pay or consent di Meta prevede che gli utenti di Facebook ed Instagram possano scegliere tra un abbonamento mensile privo di pubblicità ed un accesso gratuito alle piattaforma con pubblicità. Pertanto, secondo la Commissione Europea, questo modello non rispetta il DMA visto che: