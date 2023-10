Meta usa le vostre foto pubbliche su Instagram e Facebook per addestrare la sua IA

Meta è uno dei colossi più trasversali del mercato tech, visto che possiede tra le maggiori piattaforme social a livello mondiale e anche perché commercializza diverse tipologie di prodotti hardware.

Nelle ultime settimane abbiamo appreso i primi dettagli ufficiali che riguardano l'impegno dell'azienda nel settore dell'intelligenza artificiale. Tale settore è in particolare crescita e Meta, come tutti i suoi rivali, ha iniziato a proporre contenuti concreti in questi termini, come il servizio Meta AI lanciato qualche giorno fa.