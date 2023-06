Anche Meta punta sull'IA: ecco Voicebox, lo strumento che genera e modifica l’audio

In particolare, il nuovo strumento – ancora in fase sperimentale – sarà capace di realizzare file audio in cui il testo è letto e pronunciato da una voce con le medesime caratteristiche di chi esegue il comando (intonazione e stile). Voicebox, poi, sarà in grado di rimuovere rumori e disturbi da una registrazione nonché di ricreare una parte di un discorso interrotto. Un'altra funzionalità che potrebbe rivelarsi utile sarà quella di riconoscere e riprodurre un discorso in sei lingue (almeno per ora): inglese, francese, tedesco, spagnolo, polacco e portoghese.

Meta, su Voicebox, punta forte: "In futuro, modelli di intelligenza artificiale generativa multiuso come Voicebox potrebbero dare voci dal suono naturale agli assistenti virtuali e ai personaggi non giocanti nel metaverso. Potrebbero consentire alle persone ipovedenti di ascoltare i messaggi scritti degli amici letti dall'intelligenza artificiale nelle loro voci, offrire ai creatori nuovi strumenti per creare e modificare facilmente le tracce audio per i video e molto altro. Voicebox è un importante passo avanti nella nostra ricerca sull'IA generativa e non vediamo l'ora di continuare la nostra esplorazione nello spazio audio e vedere come altri ricercatori costruiscono sul nostro lavoro". Sul blog ufficiale della società è possibile vedere un filmato che mostra il funzionamento dell'inedito strumento IA.