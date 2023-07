La ricetta di Meta per battere ChatGPT: un modello IA open source

Il modello, che è stato addestrato sul 40% in più di dati rispetto al precedente Llama 1, secondo Meta supera altri LLM (large language models, modelli di linguaggio di grandi dimensioni) come Falcon e MTP in quanto a ragionamento, codifica, competenza e test di conoscenza.

L'arrivo di ChatGPT ha colto di sorpresa un po' tutti i giganti del Web , che si sono ritrovati a inseguire una tecnologia che evidentemente pensavano fosse ancora in via di sviluppo.

Meta inoltre afferma che Llama 2 è stato testato per la sicurezza "generando suggerimenti contraddittori per facilitare la messa a punto del modello", sia internamente che esternamente, e che per aiutare chi lavora su modello a usarlo responsabilmente ha sviluppato una serie di risorse come rendere pubblici i metodi di valutazione, una vera e propria guida per gli utenti per indicare agli sviluppatori le pratiche migliori e una policy per vietare certi utilizzi.

Ma qual è il motivo della scelta di Meta? La società afferma che rilasciare pubblicamente il proprio modello sia la scelta migliore in quanto da un lato è un vantaggio, anche economico per tutti, imprese, startup, ricercatori e lei stessa, e dall'altro sarà anche più sicuro, in quanto gli sviluppatori potranno testarli a fondo, identificando e risolvendo rapidamente i problemi come comunità.

Questo non vuol dire che l'utente potrà adesso scaricarsi Llama 2 e usarlo come preferisce, ma a breve sarà disponibile tramite le piattaforme Azure di Microsoft (che ha comunicato già un catalogo con i prezzi), AWS di Amazon, Hugging Face e altre. Ma non solo. Meta sta anche collaborando con Qualcomm per portare Llama 2 su laptop, telefoni e cuffie a partire dal 2024 su app basate sull'intelligenza artificiale che funzionano senza fare affidamento sui servizi cloud.