Meta implementa la modalità viaggio su Quest 2 e 3: ecco come funziona

Di recente Meta ha annunciato una nuova funzionalità per i suoi visori Quest 2 e Quest 3. Si tratta della "Travel Mode", ovvero una modalità dedicata ai viaggi. La funzionalità ha l'obiettivo di migliorare l'esperienza d'uso dei visori durante i voli, affrontando soprattutto la criticità legata alle finestre che fuggono dal campo visivo dell'utente per via del movimento dell'aereo.

Travel Mode, al momento, è disponibile come una funzionalità sperimentale sui dispositivi equipaggiati con la versione software 65 o successiva. Gli utenti potranno attivare questa modalità accedendo alle impostazioni sperimentali dell'apparecchio e accedere alla stessa tramite il pannello delle impostazioni rapide. Come accennato già in precedenza, Travel Mode permette di usufruire di una visione stabile anche durante i movimenti turbolenti di un aereo.