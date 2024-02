Meta presenterà i nuovi occhiali AR in autunno, ma forse Zuckerberg ce li ha già mostrati

Secondo fonti interne all'azienda contattate da Business Insider, infatti, Meta avrebbe intenzione di presentarli ufficialmente alla sua conferenza per sviluppatori Connect di questo autunno, non con l'obiettivo di metterli subito sul mercato, ma di suscitare interesse nel settore e probabilmente per rassicurare gli investitori.

Sul tavolo, cosparso di occhiali tra cui possiamo riconoscere i Ray-Ban Meta e un Meta Quest Pro, una delle fonti ha dichiarato che si possono scorgere anche prototipi dei nuovi occhiali AR. Probabilmente sono quelli con la montatura molto spessa che si vedono sul lato opposto del tavolo, ma ovviamente non si può essere sicuri.

Andrew Bosworth, il capo di Reality Labs, la divisione di Meta che si occupa dello sviluppo dei prodotti AR, del metaverso e dell'intelligenza artificiale, ha dichiarato a dicembre che gli utenti avrebbero avuto la "possibilità di giocare [con gli occhiali] nel 2024", senza però nominare una demo al Connect.

Bosworth ha inoltre affermato che gli occhiali stanno seguendo un "percorso tecnologico proibitivo" e il risultato finora è stato un dispositivo elettronico di consumo che "potrebbe essere la cosa più avanzata che abbiamo mai prodotto come specie".

Insomma, le attese sono elevatissime e la pressione per garantire prestazioni adeguate alle stelle, ma a quanto pare Meta non vuole fare come Apple e lanciare sul mercato un dispositivo costosissimo. Stando alle ultime anticipazioni, non ci dovremmo aspettare un lancio sul mercato a breve, e The Verge ha riferito che Meta prevede di rilasciare una versione dei nuovi occhiali AR ai primi utilizzatori nel 2027 come parte di una road map pluriennale per i dispositivi indossabili. Anche se oggettivamente far passare tre anni dalla presentazione al lancio sembra un po' troppo, speriamo si sbaglino.