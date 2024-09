Meta svela i suoi primi occhiali a realtà aumentata: una "macchina del tempo" verso un futuro senza smartphone

Ma questa non è l'unica novità: sempre ieri Meta ha infatti annunciato nuove funzionalità per i suoi Ray-Ban , come la possibilità di ricordare le cose che avete visto, e una nuova versione in edizione limitata .

Dopo mesi di attesa, Meta ha finalmente svelato al mondo i suoi occhiali AR , ma non aspettiamoci di vederli ancora sul mercato. I dispositivi, "gli occhiali più avanzati che il mondo abbia mai visto" sono per il momento una "macchina del tempo" (parole di Zuckerberg), ovvero uno sguardo verso il futuro.

Meta Orion: gli occhiali AR che vogliono sostituire il nostro smartphone

La montatura è realizzata in lega di magnesio e sono alimentati da un chip personalizzato progettato da Meta. Non ci sono fili e pesano meno di 100 grammi.

Ma non sono ancora pronti per il pubblico: al momento sono un prototipo funzionante , destinato a mostrare le capacità dell'azienda e a offrire uno sguardo verso il futuro, con l'obbiettivo di sostituire nientemeno il nostro smartphone.

Per quanto riguarda l'interazione, Meta ha studiato una nuova soluzione. Non solo si potranno inviare comandi vocali , ma si potrà interagire tramite il tracciamento delle mani e una nuova interfaccia neurale .

La novità è che tutto questo non è un dispositivo goffo o grossolano, ma un paio di occhiali "normalissimo", che si può indossare nella vita di tutti i giorni. Per Meta, gli Orion aprono nuovi paradigmi di interazione uomo-computer (HCI).

E tutto si fonde con la nostra visione del mondo reale , senza la necessità di prendere in mano il telefono (ecco perché molti pensano che per Meta gli occhiali AR sono i prossimi smartphone).

Quello che abbiamo visto è solo un prototipo: non c'è una data di rilascio . Meta prevede di iniziare a spedire gli Orion "nel prossimo futuro", che per alcuni è il 2027 (secondo una fonte sarà il momento in cui l'avanzamento tecnologico consentirà di ridurre il costo di produzione).

Meta non ha spiegato chiaramente cosa significa questa affermazione, ma possiamo immaginare che come nei Ray-Ban Meta (soprattutto con gli aggiornamenti di cui parleremo a breve), l'IA sarà parte integrante dell'esperienza, e anche di più.

Ray-Ban Meta: gli aggiornamenti che li renderanno ancora più smart e la nuova versione

Pensando al presente, invece, Meta ha annunciato sempre al Meta Connect una serie di aggiornamenti per i suoi Ray-Ban, oltre a una nuova versione in edizione limitata per veri nerd.

Gli aggiornamenti in arrivo: promemoria, traduzione in tempo reale e altro

L'obbiettivo di Meta è di rendere le conversazioni con gli occhiali più naturali, e per questo sta implementando una serie di funzionalità, in arrivo nei prossimi mesi.

Uno degli aggiornamenti in arrivo si chiama Reminders (promemoria): gli occhiali scatteranno una foto di quello che si sta guardando e lo ricorderanno più tardi attraverso una notifica sul telefono.

Inoltre si potranno scansionare i codici QR e chiamare i numeri di telefono che si stanno guardando direttamente dagli occhiali.

Novità anche per la traduzione: i Ray-Ban di Meta possono già tradurre le scritte nelle immagini in alcune lingue, ma ora è in arrivo una funzione di traduzione in tempo reale che riprodurrà quello che si sta ascoltando tramite gli altoparlanti negli occhiali. Questa funzione sarà resa disponibile nei prossimi mesi, e sarà in grado di tradurre tra inglese, francese, italiano e spagnolo.

Inoltre la portavoce di Meta Elana Widmann ha detto a The Verge che sta arrivando anche un timer, e l'azienda prevede anche di aggiungere la possibilità per l'IA dei Ray-Ban di supportare l'elaborazione video in tempo reale in modo da poter capire immediatamente cosa c'è intorno all'utente.

Questa funzione non arriverà fino alla fine di quest'anno.

La nuova edizione limitata trasparente