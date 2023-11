Meta ha provato a portare il Play Store su Quest, ma Google non era dello stesso avviso...

In arrivo notizie non proprio positive per Meta Quest. In particolare, Meta ha chiesto a Google di implementare il Play Store su Quest al fine di espandere ulteriormente la libreria di app e giochi disponibili. Tuttavia, il colosso di Mountain View avrebbe rifiutato la proposta.

A riguardo, Andrew Bosworth, CTO di Meta, recentemente, ha spiegato che: "Non c'è nulla che impedisca agli sviluppatori Android che hanno un APK in esecuzione oggi sui telefoni Android di portarlo in VR. Devono solo spedirci l'APK e potrebbero esserci alcune leggere modifiche al modo in cui vogliono che funzioni lo schema di controllo, ma potrebbero non essere nemmeno necessarie. Non abbiamo alcun modo per importarli automaticamente. Ci piacerebbe se Google portasse il suo Play Store di app in VR. Glielo abbiamo chiesto, ma non volevano farlo, quindi spetta agli sviluppatori farlo".