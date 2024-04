Meta Quest 3 si aggiorna e ora potete usarlo anche in relax

L'update appena rilasciato per Meta Quest 3 introduce infatti quella che è stata definita Use Apps While Lying Down , che in italiano potremmo definire modalità Sdraiato .

Arriva un nuovo aggiornamento per Meta Quest 3 , il visore per la realtà virtuale di Meta che è stato lanciato lo scorso anno. L'aggiornamento software arriva per introdurre una nuova funzionalità di visione.

Questa nuova funzionalità infatti permetterà agli utenti di utilizzare il visore quando sono sdraiati, permettendo un'ottimizzazione dei contenuti visualizzati sul visore. Questa modalità si rivelerà particolarmente per coloro che intendono usare il visore per vedere contenuti, come ad esempio un film, da sdraiati al letto o al divano.

La funzionalità che è stata appena introdotta risulterà ovviamente utile anche per gli utenti che, magari per ragioni di salute, non possono stare troppo tempo in piedi.

Questa modalità potrà essere attivata tramite le impostazioni di Quest 3. Nello specifico, per attivarla si dovrà accedere alla sezione Sperimentale delle Impostazioni di sistema del visore e abilitare la voce Use Apps While Lying Down.

Oltre a questa funzionalità, Meta afferma di aver migliorato anche il video passthrough per il suo visore. Questo dovrebbe portare a un incremento della risoluzione percepita dei contenuti durante l'utilizzo del visore. Sono stati migliorati anche il colore, l'esposizione, il contrasto e la gamma dinamica. In sintesi, Quest 3 dovrebbe proporre dei contenuti video più fedeli e realistici dopo questo aggiornamento.

Infine, con questo update Meta Quest 3 supporta anche microfoni esterni tramite la porta USB-C delle cuffie e dovrebbe supportare microfoni non USB-C con adattatori. Per abilitare questa funzionalità sarà necessario accedere sempre alla sezione Sperimentale delle impostazioni del visore.

L'aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione automatica a livello globale. Entro i prossimi giorni dovrebbe completarsi il rollout.