Meta Quest 3 sbarca in Italia: si aprono i preordini con promo di lancio

Meta è il gigante dei social network e lo conosciamo soprattutto per quello, visto che le sue piattaforme raccolgono miliardi di utenti in tutto il mondo. Ma Meta significa anche prodotti hardware, e proprio in questo ambito sono arrivate delle interessanti novità. Qualche mese abbiamo assistito al lancio di Meta Quest 3, il visore per la realtà mista dell'azienda statunitense che promette di incrementare in maniera rilevante l'esperienza utente con la tecnologia della realtà mista.

Meta Quest 3 è gaming, intrattenimento e molto altro Al momento del lancio a livello globale abbiamo visto le sue specifiche tecniche, che potete trovare in questo articolo. La novità delle ultime ore invece consiste nell'arrivo di Meta Quest 3 nel mercato italiano. Meta ha infatti annunciato che si sono appena aperti i preordini per il visore. Oltre a questo, Meta ha annunciato che ci sono già un gran numero di giochi ottimizzati per il suo nuovo visore: si parla di oltre 100 giochi compatibili entro la fine dell'anno, anche grazie alla retrocompatibilità di Quest 3 con la generazione prevedente Quest 2. Ma non finisce qui, perché a dicembre arriva anche il supporto di Xbox Cloud Gaming, con la possibilità di giocare a Halo Infinite, Minecraft Legends, Forza Horizon 5 con il visore di Meta. Oltre all'aspetto ludico, Meta Quest 3 offre numerose possibilità anche in termini di intrattenimento. Il display è stato migliorato, in termini di resa e di risoluzione, rispetto alla generazione precedente proprio per incrementare l'esperienza di visione. Sono stati migliorati i controller e l'indossabilità, in modo da permetterne un uso prolungato senza particolari disagi. Anche il comparto audio è stato migliorato rispetto a Quest 2, con l'implementazione di speaker stereo che promettono di coprire il 40% in più del range audio rispetto a Meta Quest 2.

Prezzi: preordini e promozione di lancio Meta Quest 3 è ufficialmente disponibile al preordine a partire da oggi 27 settembre in Italia. Il prezzo corrisponde a 549,99€ per la versione da 128 GB, e sale a 699,99€ per la versione da 512 GB. Le spedizioni partiranno dal prossimo 10 ottobre. Per un periodo di tempo limitato, non specificato da Meta, coloro che acquisteranno Quest 3 riceveranno in regalo Asgard's Wrath 2. Chi invece acquisterà la versione da 512 GB riceverà Asgard's Wrath 2 e un abbonamento di 6 mesi a Quest+ gratis.