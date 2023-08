Meta pensa ai Ray-Ban Stories di nuova generazione: supporteranno lo streaming live

Meta negli ultimi anni ha investito sempre di più nello sviluppo di dispositivi dedicati alla realtà virtuale e aumentata. In tal senso, l'azienda ha avviato la realizzazione dei nuovi Ray-Ban Stories. Il primo modello, che debuttò due anni fa, integrava due fotocamera da 5 MP ai lati delle lenti, il LED di notifica, altoparlanti open-ear nonché tre microfoni, oltre ai controlli vocali e touch. Il successo di pubblico, però, non è mai arrivato definitivamente: basti pensare che il 90% degli acquirenti non li avrebbe più utilizzati dopo l'acquisto.

In ogni caso, Meta non vuole demordere e starebbe progettando la seconda generazione di Ray-Ban Stories. Il nuovo modello dovrebbe includere due importanti novità: il supporto allo streaming live su Facebook ed Instagram e quello per il volume adattivo. In particolare, "Gli streamer live saranno in grado di comunicare direttamente con il loro pubblico, con gli occhiali che trasmetteranno commenti tramite audio tramite le cuffie integrate", ha scritto il giornalista Janko Roettgers su Lowpass. Per questo motivo, i nuovi occhiali smart, stavolta secondo Meta, potranno contare anche su una migliore autonomia e su un comparto fotografico più efficiente.