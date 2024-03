Meta cancellerà gli account Oculus: ecco quando e come non perdere i propri dati

Importanti novità in arrivo per i possessori di un headset Oculus o Meta per la realtà virtuale. In particolare, è stato ufficializzato l'addio agli account Oculus: difatti, dal 29 marzo verranno sostituiti dall'account Meta. Questa modifica, tra l'altro, comporterà la perdita dello storico acquisti dell'utente, che però potrà essere trasferito all'account Meta.

Entrando nel vivo della notizia, già dal 2020 gli account Oculus si avviarono verso il loro pensionamento. In quel periodo, infatti, Meta decise di chiedere il login tramite l'account Facebook. Questa decisione fu anche contestata al punto che nel 2002 furono resi disponibili gli account generici Meta, che consentirono agli utenti di accedere alla realtà virtuale senza la necessitò di iscriversi al social network.