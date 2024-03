Meta pronta a dimezzare l'abbonamento per Facebook ed Instagram

In particolare, i più critici non hanno apprezzato che Meta, al fine di garantire la tutela della privacy, chieda agli utenti una specie di tassa , ovvero il sopracitato abbonamento mensile. La società, invece, ha sempre sostenuto che questa scelta era stata dettata dalla necessità di conformarsi al DMA (Digital Markets Art) dell'UE, che limita la possibilità di personalizzare gli annunci pubblicitari senza il consenso degli utenti.

Meta ha deciso di rivedere i suoi piani circa l'abbonamento mensile a Facebook ed Instagram . La società, infatti, dopo alcune discussioni con le autorità di regolamentazione della privacy, ha scelto di dimezzare la quota mensile da 9,99 euro a 5,99 euro . L'anticipazione è stata data direttamente da un dirigente di Meta ed arriva a seguito delle polemiche sollevate dagli utenti sul servizio lanciato recentemente e che non prevede alcuna pubblicità.

In ogni caso, l'avvocato di Meta, Tim Lamb, davanti alla Commissione Europea, ha dichiarato che "Volevamo accelerare questo processo da tempo perché dobbiamo arrivare a una situazione stabile. Dunque, abbiamo proposto di abbassare il prezzo da 9,99 a 5,99 euro per un singolo profilo ed a 4 euro per ogni account aggiuntivo".

Questa proposta di riduzione della tariffa, quindi, è stata sottoposta all'autorità europea competente e contestualmente Meta dovrà trovare un accordo con gli enti che si occupano appunto della protezione dei dati, a partire da quello irlandese che per primo aveva posto la questione.