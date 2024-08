Passo indietro di Meta: stop al visore che avrebbe sfidato Apple Vision Pro

Stando a quanto riportato da The Information, Meta avrebbe scartato l'ipotesi di realizzare un nuovo visore per la realtà mista di fascia alta, magari in grado di competere direttamente con Apple Vision Pro. Il prodotto in questione era noto con il nome in codice di La Jolla e avrebbe dovuto debuttare il 2027.

Niente visore di fascia alta per Meta?

Riepilogando un pò la vicenda, Meta avrebbe iniziato a lavorare su questo prodotto nel novembre 2023. Tuttavia, la scorsa settimana il progetto sarebbe stato stoppato. Il motivo di questa scelta sarebbe riconducibile ai display MicroOLED, ritenuti troppo costosi. Difatti, l'azienda avrebbe avuto l'obiettivo di mantenere il prezzo di vendita inferiore ai 1.000 dollari: tutto ciò, però, sarebbe stato reso impossibile con l'impiego di questi display.

Inoltre, Meta avrebbe considerato anche l'attuale mercato e le sue dinamiche. In particolare, Vision Pro di Apple, che parte da un prezzo di vendita di 3.500 dollari, sta faticando e non poco per conquistare così gli utenti, così come Quest Pro (venduto a 1.499 dollari) che, dopo aver riscosso recensioni negative, è quasi scomparso dai riflettori.

In ogni caso, Meta non sarebbe molto preoccupata per quanto accaduto. Difatti, Andrew Bosworth, CTO dell'azienda, ha specificato che la società lavora su diversi prototipi, nonostante non tutti vedranno la luce.

Infine, lo stop a questo progetto non rappresenterebbe l'addio di Meta alle tecnologie RM. Ad esempio, un progetto di visore per la realtà mista, noto come Ventura, si troverebbe in una fase di sviluppo piuttosto avanzata, al punto che potrebbe debuttare sul mercato entro la fine dell'anno.