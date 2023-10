Su Metacritic appare la pagina di Grand Theft Auto VI: l'atteso gioco sta scaldando i motori?

Nonostante Rockstar Games continui a non diffondere notizie su GTA 6, il nuovo capitolo della popolare saga videoludica continua a far parlare di sé. In particolare, su Metacritic, il 25 ottobre, è apparsa la pagina del gioco, con un generico logo ed una descrizione sintetica: "Con lo sviluppo del prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto ben avviato, il team di Rockstar Games è determinato a stabilire ancora una volta parametri di riferimento creativi per la serie, per il nostro settore e per tutto l'intrattenimento, proprio come l'etichetta ha fatto con ognuno dei suoi prodotti".

Ovviamente non si tratta di nulla di ufficiale, eppure anche questa notizia ha aumentato ancora di più l'attesa degli appassionati per il futuro capitolo di GTA. Inoltre, contestualmente, Ned Luke – il doppiatore di Michael in GTA V – ha condiviso un video su Instagram nel quale dichiara: "Sto raggiungendo aeroporto. Vado a fare un viaggio a Los Angeles, dove ho delle cose da fare. Non chiedetemi altro". Tra l'altro, nella didascalia, Luke ha taggato Shawn Fontero, l'attore che ha interpretato Franklin proprio in GTA V.