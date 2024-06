I Metallica ''in concerto'' su Fortnite prima di GTA 6

Attualmente non ci sono molti dettagli riguardo lo spettacolo virtuale, ma è possibile farsi un'idea facendo riferimento agli eventi passati ospitati nel gioco.

Le novità non sono finite qui. Dal 13 agosto 2024, con l'arrivo della Stagione 4, sarà disponibile (''anche dopo la fine della stagione'') una nuova modalità PvP: ovvero il Palco Battaglia. Si tratta di un tutti contro tutti musicale in cui solo uno dei (massimo 16) giocatori uscirà vincitore, sfidandosi in esibizioni con scalette da 4 brani.

Il brano da suonare sarà lo stesso per tutti e non sarà possibile selezionare le tracce Jam possedute, così da mantenere la sfida equilibrata. I quattro giocatori con il punteggio minore saranno eliminati al termine di ciascuna canzone.

Per sbloccare i costumi dei membri della band è necessario passare dal percorso ricompense premium.