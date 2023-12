Il Meteo di Google vuole l'indipendenza

Google infatti ha profondamente rinnovato l'interfaccia grafica per il suo Meteo, quello accessibile direttamente dal widget At a Glance dai Pixel. E ora arriva un'ulteriore novità sempre per i Pixel.

E la stessa icona la troviamo nel caso in cui si aggiunga la scorciatoia alla schermata home per il Meteo.

In tal senso, è bene sottolineare che attualmente il Meteo di Google non è effettivamente un'app a sé stante , visto che il suo funzionamento dipende essenzialmente dall'app Google. L'icona del meteo nel drawer del launcher appare con l'indicazione di un sole e parzialmente coperto da una nuvola.

L'unica differenza tra le due icone è che quella relativa alla scorciatoia presenta la piccola icona relativa all'app Google, la quale appunto sottolinea la dipendenza del Meteo di Google dalla sua omonima app.

La mossa di Google potrebbe essere chiaramente intesa come una prova di indipendenza per il Meteo di Google, la quale potrebbe portare finalmente a un'app dedicata e indipendente per il servizio che permette di avere informazioni sul meteo e sulle sue previsioni. Attualmente la novità sembra essere disponibile per un numero ristretto di utenti che hanno un Pixel, ad esempio dalle nostre parti ancora non è arrivata.