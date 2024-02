Il meteo su Google Maps per Android: da voi è arrivato?

Stiamo parlando dell'arrivo del meteo su Google Maps. La visualizzazione del meteo all'interno di Google Maps è una funzionalità che su iPhone è arrivata 4 anni fa. Eppure sull'app Android di Maps questa novità ancora non è arrivata in pianta stabile.

Google Maps su Android sta per arricchirsi di una funzionalità che su iPhone c'è da anni . Questo sicuramente non è usuale, visto che solitamente, come anche la logica impone, siamo abituati al contrario.

Alla fine dello scorso anno abbiamo parlato di come Google fosse in procinto di rilasciare le informazioni meteo nell'app Android di Google Maps. Finora non l'abbiamo ricevuta, ma stando alle ultime segnalazioni emerse in rete, potrebbe essere davvero la volta buona.

Come potete vedere dalle immagini in galleria, diversi utenti che usano Google Maps su telefoni Android hanno avvistato la novità relativa alle informazioni meteo all'interno dell'app, nella sua schermata iniziale. L'informazione relativa al meteo è posizionata nella parte alta a sinistra dell'interfaccia.

Il piccolo specchietto dedicato alle informazioni meteo in Maps include indicazioni sulla temperatura, il meteo e la qualità dell'aria misurata nelle vicinanze. Si tratta sicuramente delle informazioni principali che vorremmo sapere prima di metterci in auto o in cammino.

Selezionando lo specchietto sarà poi possibile accedere alle informazioni più dettagliate, con un'interfaccia molto simile a quella alla quale si accede dal widget At a Glance di Google.

Stando a quanto riferito da coloro che l'hanno ricevuta su Android, la novità dovrebbe essere disponibile per coloro che hanno aggiornato l'app di Maps almeno alla versione 11.113. Noi l'abbiamo fatto ma del meteo ancora non vi è traccia. Fateci sapere quindi se siete stati più fortunati.