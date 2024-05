Il bellissimo meteo dei Google Pixel è finalmente su tanti altri smartphone: controlla anche il tuo!

Il meteo di Google si è rinnovato sui telefoni Pixel già dallo scorso anno, con una nuova interfaccia in stile Material You, e la possibilità di guardare le previsioni per i 10 giorni successivi. In più ci sono informazioni su vento, umidità, indice UV, pressione, alba e tramonto e tanto altro. È un'app semplice quanto completa e ben fatta, o meglio una web-app, perché di fatto fa parte dell'app Google.

Tecnicismi a parte, il problema è che si trattava di un'esclusiva dei Pixel, almeno all'inizio. Già lo scorso dicembre abbiamo visto questo nuovo meteo allargarsi ad alcuni modelli di Samsung, e ora pare che la distribuzione si sia ampliata, con Nokia, OnePlus, Honor e altri che possono godere della sua nuova veste grafica.