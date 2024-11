Il meteo di Google diventa animato: arrivano vibrazioni e suoni meteoropatici

Negli ultimi anni Google ha introdotto novità in maniera costante su Android e sui Pixel. Queste hanno riguardato l'aspetto software delle sue app e dei suoi servizi software. Ultimamente abbiamo visto arrivare il nuovo meteo dei Pixel , il quale adesso diventa anche animato .

La nuova funzionalità del meteo dei Pixel che si sincronizza con le condizioni meteorologiche

Più o meno parallelamente con il lancio dei Pixel 9 Google ha lanciato la nuova app meteo dedicata ai suoi dispositivi. Parliamo della nuova app meteo dei Pixel, la quale successivamente è arrivata anche sui Pixel delle serie precedenti.

Nelle ultime ore Google avrebbe rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app Meteo dei Pixel, con una novità che riguarda essenzialmente l'interfaccia grafica dell'app. Parliamo della possibilità di abilitare vibrazioni e suoni meteoropatici.

Andando nel pratico, la novità che è appena arrivata per l'app Meteo dei Pixel ci permetterà di ricevere delle vibrazioni e suoni che siano sincronizzati con le condizioni meteo. Ad esempio, l'app riprodurrà delle vibrazioni e suoni specifici per la pioggerellina, pioggia intensa, neve, rovesci sparsi, temporali e non solo.

Questo dovrebbe offrire un'esperienza più immersiva a coloro che usano l'app Meteo sui Pixel, soprattutto per coloro che la usano come app meteo predefinita sul proprio Pixel.

Come vedete dagli screenshot in galleria, la novità appena introdotta da Google sarà accessibile tramite il menù contestuale dell'app Meteo dei Pixel, quello che si apre selezionando l'icona del proprio profilo in alto a destra. Coloro che l'hanno ricevuta vedranno una nuova sezione denominata Vibrazioni meteo immersive all'interno di tale menù.

La nuova funzionalità che abbiamo appena visto dovrebbe essere già in fase di distribuzione automatica a livello globale, a tutti coloro che hanno un Pixel aggiornato con la nuova app Meteo.

Probabilmente ci vorrà qualche giorno affinché arrivi a tutti.