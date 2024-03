Viaggiare sui mezzi pubblici con Maps diventa facilissimo anche su Wear OS

Abbiamo parlato di questa novità nel più recente Feature Drop lanciato da Google. La funzionalità che permette di controllare le indicazioni per la navigazione tramite mezzi pubblici sembra essere finalmente in fase di distribuzione .

Come potete vedere dalle immagini in galleria, ora Maps per Wear OS permette la visualizzazione delle indicazioni per la navigazione tramite mezzi pubblici anche dallo smartwatch.

Tra le alternative a disposizione per avviare la navigazione troviamo anche quella che permette di scegliere la navigazione con mezzi pubblici. Dopo aver scelto la modalità si vedrà una sezione di riepilogo del percorso da fare, e infine permette di visualizzare le informazioni di navigazione direttamente dallo smartwatch.

La novità renderà comunque possibile la personalizzazione del percorso da completare in fase di selezione.

Si tratta di una novità che ovviamente faciliterà la vita a molte persone, le quali potranno affidarsi al proprio smartwatch con Wear OS per la navigazione con i mezzi pubblici.

Al momento la novità sarebbe in fase di distribuzione via server, probabilmente a livello mondiale. Si tratterebbe della versione 11.119.0702.W di Google Maps per Wear OS. Fateci sapere se effettivamente è arrivata anche dalle vostre parti.