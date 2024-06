Ora potete mettere i vostri Like su qualsiasi post: ecco come sono appena cambiati su X

Il motivo è semplice: i Like su Twitter prima e poi su X sono sempre stati pubblici , e tutti potevano vedere dove li mettetevate. Ma da oggi X li nasconderà e, secondo le parole di Musk, si potrà mettere un Like senza essere attaccati per averlo fatto (a proposito, sapete come nascondere il numero dei Like su Instagram ?).

Tutti scoperti a mettere un Like (Mi piace) a un post che forse non avrebbero voluto far sapere di apprezzare (contenuto pornografico, nel caso dei primi quattro, transfobico nel caso di Musk).

Come cambiano i Like su X

I Like però sono rimasti, e negli scorsi mesi sono emerse numerose anticipazioni che indicavano come X li intendesse rendere privati per tutti. Adesso la transizione è completata, e anche le preferenze degli utenti gratuiti non saranno esposte al pubblico.

L'obiettivo di Musk era in realtà di rimuovere completamente la sezione che conteneva i pulsanti Like e Repost perché credeva che i Like non fossero importanti, secondo una fonte anonima citata da The Verge , e perché voleva allontanarsi sempre più da Twitter.

A dire il vero, già da fine 2023 gli iscritti a X Premium avevano ricevuto la possibilità di nascondere i loro Like, e bisogna dare atto a Musk di non aver paura di esprimere le proprie idee, perché non ha mai fatto uso della funzione.

some clarifications on the private likes change: - you will be able to see who liked your posts - you can see the like count for all posts / replies / etc - you cannot see the people who liked someone else's post - you cannot see others "Liked" tab on their profile

Per impostazione predefinita, i vostri Like non saranno visibili agli altri.

Gli utenti saranno ancora in grado di vedere a chi è piaciuto il loro post e il conteggio dei like per tutti i post, ma non vedranno le persone a cui è piaciuto il post di qualcun altro e non vedranno più la scheda Like sui profili utente degli altri.

Noi abbiamo notato la novità in questo momento: aprendo X è apparsa una finestra pop-up che ci ha avvertito, quindi dovrebbe essere in via di distribuzione per tutti.