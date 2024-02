Le nuove microSD di Samsung offrono velocità da SSD, ma c'è un aspetto che stona

Se volete una microSD con prestazioni da SSD ora non avete più bisogno di sognare: Samsung presenta due nuovi modelli, uno dei quali raggiunge velocità da 800 MB/s e uno, disponibile in due versioni, con capacità da 1 TB con tecnologia V-NAND (sapete cosa significano i numeri sulle schede SD e come sceglierne una ?).

Per garantire prestazioni stabili e affidabilità per il fattore di forma ridotto, la casa di Seul adotta la tecnologia Dynamic Thermal Guard (DTG), che mantiene la temperatura ottimale anche durante le sessioni di utilizzo prolungato.

Le schede microSD 1TB UHS-1, Evo Plus e PRO Plus, sono state sottoposte a test rigorosi e offrono prestazioni affidabili in ambienti esterni difficili, grazie alla resistenza contro cadute (fino a 5 metri), temperature estreme (da -25℃ a 85℃), magneti (equivalente di uno scanner MRI ad alto campo fino a 15.000 gauss), acqua, usura, colpi (fino a 10.000 colpi) e raggi X (per esempio all'aeroporto, fino a 100mGy).

Perché allora parliamo di nota stonata? Per le dichiarazioni di Hangu Sohn, vicepresidente del Memory Brand Product Biz Team di Samsung Electronics, che ha affermato come le schede microSD rappresentino "soluzioni efficaci per soddisfare le crescenti esigenze del mobile computing e dell'intelligenza artificiale on-device".

Nel comunicato stampa di presentazione dei prodotti, si descrive inoltre come la scheda SD Express da 256 GB consenta "esperienze di elaborazione migliorate in varie applicazioni, inclusi PC e dispositivi mobili".

Il problema è che i dispositivi mobili di punta di Samsung per quanto riguarda l'intelligenza artificiale on-device sono, al momento, la serie Galaxy S24, che non hanno un lettore di schede microSD ed è improbabile che Samsung cambi idea.

In ogni caso, la scheda microSD SD Express da 256 GB sarà disponibile per l'acquisto entro la fine dell'anno, mentre la scheda microSD UHS-1 da 1 TB sarà lanciata entro il terzo trimestre di quest'anno. I prezzi non sono ancora stati annunciati.