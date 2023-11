Copilot arriva ufficialmente in Italia, ma solo per una tipologia di utenti

Copilot è probabilmente lo strumento su cui Microsoft sta puntando maggiormente, tanto da averlo non solo inserito in Windows 11, ma anche integrato in tutti i suoi servizi e deciso di portarlo in Windows 10 (qui trovate cos'è e come attivarlo in Italia).

Perché dobbiamo spiegare come attivarlo in Italia? Perché in Europa lo strumento non è accessibile dal sistema operativo, mentre da oggi sarà disponibile per gli utenti Microsoft 365, ma solo quelli Enterprise (sapete come creare riunioni su Teams?).

Ad annunciarlo è la stessa azienda di Redmond, che nel comunicato ha anche quantificato l'impatto del suo chatbot IA nelle aziende che l'hanno testato, svelando anche alcuni interessanti casi d'uso.