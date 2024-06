Microsoft ci ripensa: gli account locali non hanno vantaggi

Microsoft ha aggiunto un ulteriore tassello alla sua lunga lotta contro gli account locali . Dopo aver bloccato la possibilità di usarli durante la configurazione di Windows 11 (ma c'è un trucco per continuare a farlo), ora ha rimosso le istruzioni per passarvi da un account Microsoft (sapete come creare un account Microsoft ?).

Account locale vs account Microsoft

La stessa Microsoft spiegava fino a poco fa le differenze tra le due opzioni in una pagina dedicata del supporto, in cui indicava anche come passare da un tipo di account all'altro.

Rimosse le istruzioni sul sito Microsoft

Se andate sulla pagina "Change from a local account to a Microsoft account", troverete indicate le caratteristiche dei due tipi di account, ma adesso vi verrà mostrato solo come passare da un account locale a un account Microsoft.

Fino al 12 giugno 2024, come potete vedere dalla pagina salvata da Wayback Machine (uno dei pochi servizi che preserva i fragili contenuti sul Web), la pagina mostrava due guide:

Come passare da un account locale a un account Microsoft

Come passare da un account Microsoft a un account locale

Microsoft ricordava che la soluzione consigliata fosse l'account Microsoft, ma nondimeno mostrava anche i vantaggi della scelta di un account locale. Ora però è tutto cambiato e troverete solo come passare a un account locale.

Ricordiamo che per passare a un account locale da un account Microsoft è ancora possibile, basta andare nelle Impostazioni, cliccare su Account e selezionare Le tue info.

Da qui, sotto Impostazioni account, basta cliccare sulla voce Accedi con un account locale sulla destra. Poi seguite le istruzioni sullo schermo.

Speriamo che Microsoft non rimuova questa opzione, ma per il momento la sta bloccando durante la configurazione iniziale. Qui infatti non è più possibile scegliere di usare un account locale e se in precedenza era possibile inserire un'email finta come example@example.com, adesso Microsoft controlla l'esistenza dell'email.

Per fortuna, si può ancora bypassare con un trucco. Quando siete sulla schermata di accesso, scollegate il PC da Internet e premete Maiusc + F10 e digitate OOBE/BYPASSNRO, al che potete creare un account locale se non avete una connessione internet.