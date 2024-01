Microsoft saluta un pezzo della sua storia: addio WordPad

WordPad è il software per la produzione e l'elaborazione dei testi arrivato ben prima che tutti conoscessimo Microsoft Word. Il suo debutto è datato nello stesso momento in cui arrivò Windows 95, giusto per avere un'idea. WordPad è più grande di tanti di voi che stanno leggendo questo articolo, e ormai è davvero giunto il momento di andare in pensione.

Microsoft ha infatti rilasciato la prima build di Windows 11 sulla quale non funziona in alcun modo WordPad.

Si tratta di una prima versione Canary di Windows 11 Insider. Questa non supporta WordPad, e quindi significa che non sarà installabile in alcun modo.

La notizia non arriva ovviamente come una sorpresa, WordPad era in grado di gestire i file di tipo doc, RTF e txt, ma sappiamo bene che ormai in circolazione ci sono molte alternative che offrono anche diverse funzionalità aggiuntive. Senza scostarci da Windows, è bene riconoscere che il Blocco note di Microsoft ha raggiunto ottimi livelli di funzionalità e personalizzazione.

Per vedere scomparire del tutto WordPad ci sarà comunque da attendere un po'. La build di Windows 11 appena rilasciata è esclusivamente per gli Insider. Ci vorrà ancora qualche mese affinché arrivi anche a coloro che hanno la stabile.