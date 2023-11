Svolta di Microsoft sulla politica degli aggiornamenti per i suoi Surface

In assoluto silenzio, Microsoft ha aggiornato la documentazione di supporto di Surface. In particolare, l'azienda ha aggiunto nuove informazioni su come intende supportare i suoi PC Surface tramite gli aggiornamenti del sistema.

Nello specifico, Microsoft si era impegnata a supportare i PC Surface con aggiornamenti firmware per quattro anni, ma ora sembra che le cose stiano cambiando: la documentazione aggiornata afferma che qualsiasi PC Surface spedito dopo il 1° gennaio 2021 riceverà aggiornamenti del firmware per sei anni; i dispositivi Surface spediti prima di tale data manterranno quattro anni di aggiornamenti del firmware. Ciò significa che Surface Pro 7+ , Surface Go 3 , Surface Laptop 4 , Surface Laptop Go 2 , Surface Studio 2+ , Surface Laptop Studio 1 riceveranno update per ulteriori due anni.