Microsoft forzerà l'aggiornamento a Windows 11 23H2: ecco perché

Microsoft è pronta a salutare le versioni meno recenti di Windows 11. Dal mese di ottobre, infatti, l'azienda forzerà l'aggiornamento alla versione 23H2 sui PC equipaggiati ancora con Windows 11 21H2 (ed. Enterprise, Education e IoT Enterprise) e 22H2 (ed. Home e Pro).

Il motivo dietro a tale è scelta è sostanzialmente uno: la necessità di aggiornare i computer con le ultime patch di sicurezza. Difatti, l'8 ottobre 2024 si esaurirà il supporto per versioni più vecchie di Windows 11. Di conseguenza, gli utenti che non effettueranno gli aggiornamenti, non riceveranno più gli update mensili di sicurezza.