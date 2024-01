Microsoft potrebbe annunciare i nuovi Surface a marzo: i dettagli

Per quanto riguarda i nomi, i dispositivi potrebbero essere rilasciati come Surface Pro 9+ e Surface Laptop 5+.

Nel mese di giugno Microsoft potrebbe lanciare Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 visto che in questa finestra di tempo dovrebbero debuttare i primi PC Qualcomm serie X (che dipendono dal rilascio della piattaforma Windows Germanium). Ad aprile , invece, l'azienda potrebbe svelare una versione commerciale di Surface Pro e Surface Laptop , equipaggiati con i nuovi chip Intel di 14a generazione e una serie di funzionalità dedicate ai clienti commerciali. Tra queste, un display antiriflesso, un nuovo lettore NFC e il supporto per Windows Studio Effects.

Interessanti novità da Microsoft . L'azienda, infatti, a marzo dovrebbe svelare le nuove versioni di Surface Pro e Surface Laptop. In tal senso, il noto leaker WalkingCat , su X , ha dichiarato che la presunta data di questo evento potrebbe essere il 21 marzo. Entrando nel vivo della notizia, Surface 10 Pro e Surface Laptop 6 dovrebbero presentare importanti aggiornamenti sul piano del design e delle specifiche, tra cui nuovi chip e silicio NPU di nuova generazione per sfruttare l'AI .

Ritornando a Surface Pro 10 e Surface Laptop 6, Microsoft potrebbe presentarli come i suoi primi PC AI con a bordo Windows Germanium. Questo nuovo sistema operativo di Windows, infatti, prevede una serie di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale note internamente come PC CADMUS. Infine, sembrerebbe che la società stia valutando anche il lancio di una nuova versione di Surface Laptop Go 4 e di un Surface Go 4 rivolto ai consumatori.