Microsoft mette mano al codice di Chrome per risolvere un problema noto da tempo

Non siete voi, ma un problema di Windows. E Microsoft sta lavorando per risolverlo direttamente su Chrome.

Qual è il problema

Per impostazione predefinita, le app native di Windows raccolgono vari valori di contrasto e gamma per il rendering del testo utilizzando DirectWrite, che è un'API di stack di testo nativo che viene regolata dagli utenti attraverso ClearType.

Dato come i font risultano normali in altri browser, gli utenti danno la colpa a Chrome, ma a quanto pare il problema è più profondo e risiede in una mancanza di comunicazione tra Chrome e Windows sulle impostazioni del testo da parte dell'utente.

C'è un bug in Chrome per cui gli utenti che usano stili di visualizzazione specifici vedono i testi sfocati o molto sottili. Non tutti, quindi, ma comunque una porzione importante.

Microsoft sta però cercando di affrontare questo problema da qualche tempo. Nel 2021, per esempio, ha rilasciato un aggiornamento per Edge che ha permesso al browser di supportare il rendering dei font Windows ClearType.

Questo significa che Google gestisce la propria forma e rendering del testo su tutte le piattaforme, ed è a codifica fissa, quindi non modificabile dagli utenti. Tuttavia, questo approccio porta a una notevole differenza nel modo in cui il testo appare su Windows rispetto ad altre app.

Anche Chromium utilizza DirectWrite, ma l'implementazione di Google è limitata a determinate attività come l'identificazione dei font. Google infatti si affida alla libreria grafica Skia, che è una buona scelta per il rendering di font cross-piattaforma.

Il rendering dei font in Chrome sta per migliorare, grazie a Microsoft

Quindi Microsoft come intende risolvere il problema? Forse non lo sapete, ma la casa di Redmond contribuisce attivamente allo sviluppo di Chromium. Microsoft ha migliorato l'esperienza di Chrome sui PC touch, ha reso lo scorrimento più veloce e ora sta cercando di aggiornare il rendering dei caratteri del browser di Google su Windows per abbinare la chiarezza delle app native.

Windows Latest ha scoperto che la casa di Redmond modificherà il codice di Chromium in modo da recuperare i valori di contrasto e gamma impostati con il sintonizzatore di testo ClearType di Windows, in modo da farli leggere a Skia di Chromium.

In questo modo, Skia potrà mostrare il testo nel modo desiderato dall'utente e impedirà qualsiasi problema di Chrome basato sul testo in futuro.

Il problema di base resta, in quanto il "supporto completo" per ClearType non è possibile in Chrome perché utilizza Skia per il rendering del testo, ma quantomeno la soluzione è la più vicina possibile a un rendering nativo.

La novità arriverà nella prossima Canary del browser, e sarà attiva per impostazione predefinita. Sulla stabile dovrebbe arrivare nella versione 124 di Chrome.