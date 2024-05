Altro che guide walkthrough: la soluzione ai giochi la darà Copilot, in diretta mentre giochiamo!

Durante la presentazione di Microsoft su Surface ed intelligenza artificiale, la società ha anche svelato le possibili funzionalità dell'IA di Copilot se integrata nel gioco di Minecraft. In particolare, Copilot fungerebbe da assistente avanzato allo scopo di aiutare i giocatori.

Durante questa dimostrazione speciale abbiamo potuto osservare che Copilot aiuterà gli utenti a superare eventuali difficoltà durante il gioco nonché fornirà utili consigli. Ad esempio, il giocatore ha chiesto come creare una spada e l'IA ha risposto invitandolo ad aprire l'inventario ed a selezionare gli oggetti necessari per la realizzazione dell'arma. Inoltre, ha evidenziato anche i materiali mancanti per completare l'operazione.