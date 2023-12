Microsoft festeggia un anno di Copilot annunciando le novità in arrivo

In questo 2023, Microsoft ha implementato l'intelligenza artificiale in ogni suo prodotto, incluso il suo sistema operativo. Difatti, con l'aggiornamento del 26 settembre 2023, ha debuttato Windows CoPilot, un assistente AI per Windows. Tuttavia, fino ad ora, l'assistente non è disponibile in Europa a causa del DMA (Digital Markets Art). In ogni caso, lo strumento rappresenta qualcosa di molto importante visto che l'utente potrà fare affidamento su un chatbot sempre pronto a soddisfare le varie richieste.

E a proposito di intelligenza artificiale, Microsoft ha annunciato nuove feature di Copilot per Bing. In particolare, Yusuf Mehdi, Executive Vice President, Consumer Chief Marketing Office, ha celebrato il primo anno di Microsoft Copilot e ha fornito qualche dettaglio su ciò che accadrà nel 2024. Entrando nel vivo della notizia, nel post pubblicato sul blog dello stesso Mehdi, si potranno trovare informazioni su: