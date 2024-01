Dopo 10 anni Microsoft rinnova il design della configurazione di Windows

Entrando nei dettagli, la nuova finestra di installazione è caratterizzata da uno sfondo bianco , oltre ad una serie di modifiche all'interfaccia utente, tra cui un'opzione più visibile per riparare il PC piuttosto che eseguire una nuova installazione di Windows 11, nonché una richiesta di conferma per l'utente di riconoscere che l'installazione di Windows 11 eliminerà tutti i suoi dati dal computer. Verrà conservato, invece, Il design del bordo della finestra.

L'esperienza di installazione di Windows sui PC è rimasta la stessa più o meno per dieci anni. In tal senso, però, presto potrebbero arrivare delle novità. Difatti, la build 26040 di Windows 11 - distribuita nel canale Canary - introduce una schermata di installazione del sistema operativo completamente nuova , che sembrava quasi identica dal rilascio di Windows 8.

Questa build include poi Voice Clarity, una funzionalità che consente di migliorare la qualità della tua voce durante una videochiamata e più in generale in qualsiasi app progettata per scopi di comunicazione.

Inoltre, c'è qualche novità anche per l'assistente vocale, il qualche leggerà più accuratamente ciò che sta scritto all'interno di un'immagine.

Anche Windows LAPS in questa build riceve una serie di nuove funzionalità, a partire dalla possibilità di gestione automatica dell'account. Ancora, ci sarà un nuovo livello di impostazione PasswordComplexity (che sale a 5). Inoltre, Windows LAPS avrà un'opzione di passphrase, che consentirà agli amministratori di creare una password lunga più facilmente ripetibile. Infine, LAPS potrà rilevare quando l'immagine di Windows è stata invertita e la password locale non corrisponde alla password memorizzata in Active Directory.