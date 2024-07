L'intelligenza artificiale ormai la troviamo quasi ovunque, soprattutto sui nostri smartphone grazie alle tante app con intelligenza artificiale disponibili per gli usi più disparati. Ora in questo panorama troviamo anche quella di Microsoft. Parliamo di Microsoft Designer, appena arrivata per Android e iOS. L'app Microsoft Designer arriva ufficialmente per dispositivi Android e iOS dopo un primo periodo di anteprima, probabilmente usato da Microsoft per affinare lo strumento. Si tratta di un editor dotato di intelligenza artificiale.

Cosa potete fare con Microsoft Designer

Come abbiamo menzionato sopra, Microsoft Designer è uno dei più recenti servizi di Microsoft che permette di modificare e personalizzare immagini con avanzati strumenti supportati dall'intelligenza artificiale. Microsoft Designer permette anche la generazione di immagini in base alle richieste degli utenti. La generazione dei contenuti può essere fatta a schema libero, ovvero in base al prompt testuale fornito dagli utenti, ma anche secondo modelli predefiniti. Quelli presenti permettono di creare contenuti ottimizzati per biglietti di auguri, post sui social media, icone, sfondi, pagine da colorare e molto altro. Altra funzionalità interessante di Microsoft Designer consiste nell'elaborazione delle immagini già esistenti. Sarà quindi possibile modificare il contesto, i soggetti o apporre cornici o decorazioni. Ci sono anche le opzioni per modificare e rimuovere gli sfondi, rimuovere persone od oggetti dalle immagini. Insomma, Microsoft Designer aggiunge una grande varietà di opzioni e personalizzazioni con l'IA anche da smartphone, sia Android che iPhone. Sicuramente un valido strumento per chi spesso ricorre all'IA per creare contenuti grafici o modificare quelli già esistenti.

Per chi è disponibile Microsoft Designer

Come annunciato sopra, Microsoft Designer è ora disponibile per tutti sotto forma di app Android e iOS. Qui sotto trovate i pulsanti per scaricare subito l'app dal Play Store o dall'App Store. Sottolineiamo che l'app è gratuita e non prevede abbonamenti. Scarica da Play Store Scarica da App Store Inoltre, Microsoft Designer è disponibile su PC Windows nelle seguenti modalità: Tramite Copilot su alcune delle applicazioni Microsoft 365 su web e PC con un abbonamento Copilot Pro. Si potrà, ad esempio, creare immagini personalizzate per una presentazione su PowerPoint o, a breve, un'immagine da utilizzare come banner all'interno dei documenti Word, creata sulla base del contenuto.

