Microsoft lancia l'allarme su Dirty Stream, la minaccia che colpisce le app Android

Come agisce Dirty Stream

La vulnerabilità è provocata da un uso inappropriato del sistema di gestione dei contenuti di Android - content provider - che gestisce l'accesso ai dati strutturati dedicati alla condivisione tra le varie applicazioni. Questo sistema è equipaggiato con misure di sicurezza, come l'isolamento dei dati, permessi URI e validazione dei percorsi al fine di evitare accessi non autorizzati, attacchi informatici e sottrazione di dati.

Tuttavia, come evidenziato da Microsoft, quando gli intenti personalizzati - oggetti di messaggistica che semplificano la comunicazione tra componenti di diverse app Android - sono implementati in maniera impropria, diventano capaci di superare le predette misure di sicurezza. In tal senso, rientrano i casi di accettazione di nomi di file e percorso non validati e l'uso scorretto del "FileProvider".

La vulnerabilità Dirty Stream permette alle app dannose di inviare un file con un nome/percorso manipolato ad un'altra app attraverso un intento personalizzato. L'app destinataria, in questo modo, viene ingannata e di conseguenza la esegue oppure la memorizza in una directory critica. Tutto ciò trasforma la componente del sistema operativo in uno strumento di attacco informatico, finalizzato all'esecuzione di codice non autorizzato oppure al furto di dati.