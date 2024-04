Alla faccia di Chrome, Microsoft Edge farà scegliere agli utenti quanta RAM utilizzare

Microsoft sta lavorando a una nuova funzione per Edge, che consentirà agli utenti di limitare l'ammontare di RAM che il browser può usare.

Al momento si tratta di un'opzione presente solo nelle build di test di Edge, nelle quali è presente uno slider che consente letteralmente di "controllare quanta RAM Edge può usare".

Attenzione però a non abusare del potere concesso. Microsoft avverte infatti che limitare eccessivamente l'uso della memoria potrebbe avere un impatto negativo sulla velocità del browser, cosa che è senz'altro vera.

La funzione sembra infatti mirata più ai gamer che non all'utente comune, dato che è possibile scegliere se limitare l'uso di RAM solo nel caso in cui fosse in esecuzione un gioco, come mostra lo screenshot qui sotto.