Microsoft Edge si prepara a ricevere diverse funzioni AI

Microsoft sta investendo sempre più risorse nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in Windows 11. In questo contesto, rientra ovviamente Microsoft Edge, che nell'ultima versione stabile ha ricevuto un'interessante funzionalità che riguarda l'editing delle immagini. Nello specifico, fino ad ora per modificare una foto occorre aprirla in una nuova finestra. Con la nuova versione di Edge, invece, sarà sufficiente premere col tasto destro e selezionare dal menu la funzione "Magnify". In alternativa, sarà possibile premere due volte il tasto CTRL e si aprirà una sottofinestra con l'immagine che potrà essere modificata.