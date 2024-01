Microsoft Edge riceve una comoda dose di Copilot: novità per gli screenshot

E i grandi produttori hanno iniziato a lanciare le loro declinazioni di intelligenza artificiale, come Microsoft che ultimamente ha lanciato Copilot per il suo Windows. Copilot ormai è una realtà, arrivata anche sulle tastiere dei nuovi notebook Windows. Ed è sempre più integrato anche a livello software.

Dopo aver visto le potenzialità di Copilot all'interno di Windows, assistiamo all'integrazione dello stesso Copilot in Microsoft Edge, il noto browser web di Microsoft. Come potete vedere dalle animazioni in basso, la novità consiste in un aggiornamento dello strumento per gli screenshot di Edge.