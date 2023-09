Con Microsoft Edge potrete riscrivere un testo grazie all'intelligenza artificiale

Passando ai dettagli della notizia, l'utente dovrà attivare la funzionalità accedendo alle Impostazioni. Successivamente dovrà premere su Lingue e infine su Assistenza alla scrittura. Dunque, dopo aver selezionato il contenuto in una sezione dedicata al testo dovrà premere su Riscrivi. A questo punto, Edge genererà una versione alternativa che verrà mostrata in una sezione separata. L'opzione AI Writing, come accennato all'inizio, permette di indicare il tono (ad esempio informale, entusiasta, professionale), il formato (email, paragrafo, post, idee) e la lunghezza (corto, medio, lungo).

Si tratta di una funzionalità che potrebbe rendersi utile per modificare lo stile di scrittura di un determinato testo oppure per sintetizzare un articolo eccessivamente lungo. Fino a questo momento, però, AI Writing è disponibile esclusivamente per pochi utenti, ovvero per quelli che installano la versione Canary di Microsoft Edge.

Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio per tutti, ancora non si conoscono i termini.