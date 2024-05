Microsoft Edge doppierà in tempo reale YouTube e non solo

Arrivano delle importanti novità per uno dei browser web (ecco la nostra raccolta dei migliori browser) che ha fatto molta strada negli ultimi anni. Parliamo di Microsoft Edge, il browser che sta per ricevere interessanti novità per il doppiaggio dei video.

Microsoft ha infatti appena annunciato che presto arriveranno nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per Edge. Queste permetteranno di tradurre in tempo reale, e allo stesso modo di fornire sottotitoli, ai video ospitati sulle principali piattaforme di streaming, come YouTube.