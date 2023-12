Microsoft Edge si aggiorna su Android e iOS per abbracciare Copilot

Abbiamo visto Copilot debuttare su Windows 11, per poi estendersi anche al mondo Android con la sua app ufficiale lanciato pochi giorni fa. Ora arrivano ulteriori novità proprio nel contesto del supporto di Copilot su dispositivi mobili, con Microsoft che aggiorna Edge proprio per supportare Copilot su dispositivi Android e iPhone.

L'aggiornamento di Edge, il popolare browser web di Microsoft, riguarda dunque le app ufficiali per Android e iOS del browser. Con tale aggiornamento sarà possibile usare Copilot tramite Edge su dispositivi mobili come se si usasse la sua controparte desktop.

Questo significa che c'è il supporto ai plugin, attraverso i quali è possibile usare le varie piattaforme di intelligenza artificiale.

Sarà quindi possibile generare testi e immagini, richiedere riepiloghi dei video che si visualizzano su YouTube (sempre attraverso Edge) oppure richiedere la generazione di sottotitoli o trascrizioni a partire dai contenuti video o audio ai quali si accede.

Insomma, con questo aggiornamento Edge rende possibile usare Copilot come se foste su desktop, senza aggiungere altre funzionalità a quella che già conosciamo.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto per Microsoft Edge è attualmente in fase di distribuzione automatica per le app Android e iOS del browser, attraverso i rispettivi store delle app ovviamente. Qui sotto trovate i pulsanti diretti per scaricare Edge dal Play Store e dall'App Store.

