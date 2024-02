Microsoft manda in pensione Surface Pro 7: Surface Pro 10 si avvicina

Uno dei peggiori aspetti della tecnologia è che invecchia, in quanto le aziende produttrici devono dare priorità ai nuovi dispositivi smettendo di supportare quelli più datati. È il caso di Surface Pro 7, che da ieri ha concluso il suo ciclo di vita per quanto riguarda il supporto per firmware e driver (siete alla ricerca di un nuovo portatile? Date un'occhiata alla nostra lista dei migliori, anche gaming: troverete senz'altro un'offerta che fa al caso vostro).

In realtà la notizia non giunge inaspettata: sulla pagina Learn, Microsoft illustra il ciclo di vita dei suoi prodotti. La pagina è rivolta agli amministratori IT per permettere di pianificare e gestire le strategie di distribuzione di hardware e software, e offre una visione sul supporto di Microsoft per i suoi dispositivi, che si divide in due parti.

La prima riguarda il periodo di supporto per driver e del firmware, che definisce il periodo in cui sono disponibili gli aggiornamenti per un accessorio.

Questo periodo inizia quando viene rilasciato un accessorio, e per i dispositivi lanciati prima del 1° gennaio 2021 è garantito per almeno quattro anni, mentre per dispositivi lanciati dopo il 1° gennaio 2021 è di almeno sei anni.

La seconda parte riguarda il supporto per le versioni di Windows, ovvero le versioni del sistema operativo che il dispositivo riceverà durante il periodo di supporto del dispositivo. Microsoft afferma che i dispositivi Surface ricevono aggiornamenti di driver e firmware per le versioni del sistema operativo Windows rilasciate nei 30 mesi precedenti, ma non supporterà le versioni del sistema operativo Windows precedenti a quelle supportate al rilascio del dispositivo.

Tornando a Surface Pro 7, il portatile era stato lanciato il 22 ottobre 2019, quindi il suo supporto è terminato il 28 febbraio 2024, leggermente oltre i quattro anni previsti. Questo non vale anche per Surface Pro 7+, che è stato lanciato il 15 gennaio 2021 e il suo supporto terminerà il 15 gennaio 2027.

La notizia sarà un po' una delusione per i proprietari dell'ottimo computer, ma le aziende prendono questa decisioni per deviare le risorse sui nuovi dispositivi, e tutta l'attenzione di Microsoft è rivolta ora al nuovo Surface Pro 10.

Come abbiamo anticipato qualche settimana fa, Qualcomm ha pronto il processore per sfidare Apple e tutto lascia intendere che grazie all'attesissimo Snapdragon X Elite il portatile di Microsoft sarà uno dei primi "veri PC AI di nuova generazione" di Microsoft. Le previsioni sono di vedere i primi portatili basati sulla nuova piattaforma entro la metà dell'anno, ma non sappiamo se questo riguardi Surface Pro 10.