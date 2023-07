Microsoft conferma la fine del supporto per Windows 11 21H2

Microsoft ha informato i suoi utenti che diverse edizioni di Windows 11 21H2, il prossimo 10 ottobre 2023, raggiungeranno la fase di EOS, ovvero la fine del supporto. Nello specifico, ad essere coinvolte saranno le versioni Home, Pro Education e Pro for Workstation, diffuse ad ottobre 2021. Queste versioni, dunque, dopo la data sopra indicata, non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza.

Contestualmente, agli utenti verrà consigliata l'installazione di una versione più recente del sistema operativo. In caso contrario, infatti, i PC non riceveranno più update di sicurezza: quindi, gli utenti potrebbero essere maggiormente esposti ad eventuali minacce informatiche. Tra l'altro, già qualche tempo fa, Microsoft annunciò la fine del supporto anche per alcune edizioni di Windows 10 21H2.