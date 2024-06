Microsoft Foto riceve numerose novità: tutti i dettagli del nuovo aggiornamento

Microsoft dimostra un costante supporto software per il suo Windows, la piattaforma che anima milioni di PC e notebook in tutto il mondo. E questo passa anche dall'aggiornamento delle app per Windows.

Proprio nelle ultime ore Microsoft ha comunicato un nuovo e importante aggiornamento per Microsoft Foto, l'app che permette la gestione e la personalizzazione delle foto sul proprio PC o notebook.

L'aggiornamento in questione introduce una serie di novità interessanti, sia per quanto riguarda l'aspetto grafico che per quanto riguarda le funzionalità di Microsoft Foto. Andiamo a vederle insieme nel dettaglio: