Addio HoloLens: cosa non ha funzionato con la realtà mista di Microsoft?

Microsoft HoloLens è il nome dei visori dell'azienda di Redmond dedicati alla realtà mista . Microsoft è stata tra le primissime aziende a presentare dei dispositivi come HoloLens, anche se ormai sembra che non sia mai riuscita a entrare nel vivo del mercato.

Negli ultimi anni abbiamo visto un costante incremento dell'interesse nei confronti dei dispositivi per la realtà virtuale e aumentata . Nell'ultimo anno abbiamo visto anche Apple scendere in campo con il suo Vision Pro , mentre Microsoft è nel settore da diversi anni. Peccato che proprio Microsoft abbia appena deciso per lo stop alla produzione dei suoi HoloLens .

Si ferma Microsoft HoloLens 2, il visore troppo bello per essere di tutti

Nelle ultime ore Microsoft ha annunciato lo stop alla produzione del suo HoloLens 2. Si tratta del più recente modello che l'azienda di Redmond ha presentato nell'ambito dei dispositivi per la realtà mista.

Il primo HoloLens è arrivato nel lontano 2015, nato come un dispositivo esclusivamente per sviluppatori e che di fatto non è mai arrivato sul mercato.

Successivamente è arrivato il secondo modello, migliore in quasi tutti gli aspetti rispetto al primo e che sembrava avere tutte le carte in regola per riscuotere successo sul mercato.

Peccato che il target è rimasto elevato, complice un prezzo particolarmente salato da pagare per averlo. HoloLens 2 è stato infatti commercializzato a un prezzo che si aggirava attorno ai 3.500 dollari, ed è stato disponibile per lo più per sviluppatori e aziende.

HoloLens 2 è un visore per la realtà aumentata assolutamente di fascia alta. Quando l'abbiamo provato, abbiamo notato l'estrema qualità e cura dei materiali di realizzazione, così come l'esperienza è stata assolutamente di alto livello. HoloLens 2 offre infatti una realtà aumentata particolarmente realistica, visto che si basa su lenti trasparenti in grado di generare elementi grafici virtuali sovrapposti alla realtà fisica.

A differenza della maggior parte dei visori, come Vision Pro e Meta Quest, la realtà fisica non viene riprodotta su uno schermo per mezzo di videocamere che riprendono tutto ciò che accade davanti al visore.

Invece viene vista dagli occhi dell'utente attraverso le lenti del visore. Questo contribuisce in maniera decisiva a rendere particolarmente realistica l'esperienza.

A fronte di questa elevata qualità sotto tutti i punti di vista, che hanno portato HoloLens 2 a essere usato in diversi contesti aziendali, abbiamo sempre trovato un prezzo poco accessibile, soprattutto se confrontato a quello dei suoi rivali sul mercato. Questo ha sicuramente reso HoloLens 2 un dispositivo di nicchia, non per tutti.

Ormai il suo capitolo sembra chiuso. Microsoft ha annunciato la fine della sua produzione, garantendo il supporto software fino al 31 dicembre 2027.