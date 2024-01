Microsoft vuole seminare IA in tutto Windows 11: novità in arrivo per Blocco note

Lo scorso anno possiamo inquadrarlo, tra le tante cose accadute, come quello della consacrazione dell'intelligenza artificiale alla portata di tutti. Questo processo è iniziato con il lancio di ChatGPT , al quale tanti big della tecnologia hanno fatto seguito.

Si intuisce che si tratterà di una funzione di supporto alla scrittura tramite l'intelligenza artificiale. Come vedete dallo screenshot in basso, acquisito da chi è riuscito ad abilitare già la funzione, capiamo che la funzione aiuterà gli utenti a modificare il testo variando il contesto, il tono di scrittura, oppure accorciarlo e allungarlo se vi sono dei requisiti ben precisi.

Da Windows Watchers, PhantomOcean3 e Tero Alhonen arrivano infatti delle interessanti novità su cosa potrebbe proporre in futuro il Blocco note integrato in Windows 11, il quale è a tutti gli effetti un'app integrata nel sistema operativo di Redmond. Si tratta della funzione definita " cowriter ".

Come tutti i servizi di intelligenza artificiale, sarà possibile accettare o meno la bozza proposta dal cowriter del nuovo Blocco note. I riferimenti a queste funzionalità sono stati scovati nella versione 11.2312.17.0 del Blocco note di Windows 11, presente nella build Canary e Dev del sistema operativo. Ribadiamo che comunque la funzionalità è al momento disabilitata.

Quindi la funzione cowriter del Blocco note appare assolutamente analoga a quella definita cocreator che arriverà in Paint. Segno che appunto Microsoft ha intenzione di spargere intelligenza artificiale in tutto Windows 11, comprese le sue app preinstallate. Stando ai riferimenti scovati, subito dopo la prima distribuzione al pubblico, la funzionalità sarà disponibile iscrivendosi a una lista d'attesa tramite il proprio account Microsoft. Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo maggiori dettagli sul suo arrivo.